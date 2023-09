Repenser sa vie active après un burnout Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Vous bénéficiez d’un accompagnement psychologique suite à votre burnout, et vous envisagez une reprise d’activités. La Cité des métiers et la Cité de la santé, en partenariat avec l’EPOC (Espace psychanalytique d’orientation et de consultations), vous proposent une réflexion, un partage, des alternatives pour un mieux-être dans vos différentes sphères de vie, et imaginer un futur professionnel plus serein.

Cet atelier est destiné aux personnes ayant déjà pris du recul sur le vécu de leur souffrance au travail.

Uniquement en visio.

2023-10-12T09:30:00+02:00 – 2023-10-12T13:00:00+02:00

burn-out souffrance au travail