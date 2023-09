Fête de la science 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Fête de la science 2023 7 et 8 octobre Cité des sciences et de l’Industrie gratuit

Au programme, un panorama riche et varié de l’ensemble des savoirs scientifiques : chimie, astronomie, mathématiques, environnement, biologie…

Points d’orgue de cette programmation :

• Le Forum international Météo et Climat, qui célèbre sa 20e édition.

• De nombreux ateliers, exposés et démonstrations animés par des chercheurs du CNRS. À noter, « Les échappées inattendues » : débats et conférences sous différentes formes, courtes, immersives…

• À l’occasion de cette année olympique, Universcience convie plusieurs centres de science internationaux autour du thème national de la Fête de la science : « sport et science ». Parmi eux : la Cité des sciences de Tunis (Tunisie), Esplora (Malte), Experyment Science Centre in Gdynia (Pologne), Musée Olympique (Suisse), Center for the promotion of Science (Serbie).

Un spectacle fascinant du chimiste Yannick Bergeron, une carte IGN de la France de 42 m², le récit passionnant de Christophe Gruaut qui a traversé l’Europe à la rame …

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

FDS Fête de la science