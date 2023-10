Activité physique Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Activité physique 7 et 8 octobre Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit dans le cadre de la Fête de la science

En partenariat avec la Cité des Sciences de Tunis

Comment le cerveau coordonne l’activité physique : L’atelier abordera les besoins du corps en énergie, la régulation de la température corporelle et la coordination du système nerveux de tous les organes intervenants au cours d’une activité physique.

Posture et équilibre du corps humain : Découvrir que l’équilibre parfait est une posture solide. Les élèves pourront localiser approximative-ment leur centre de gravité et manipuler des figurines pour découvrir les propriétés du corps humain.

Comprendre les mouvements corporels (os, muscles, articulations) : Notre corps peut effectuer des mouvements grâce aux os, aux muscles et aux articulations. Lorsqu’on pratique du sport, le corps réalise une grande variété de mouvements. Le public sera invité à construire une maquette permettant de reproduire les mouvements de flexion et d’extension de l’avant-bras.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974

Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T11:00:00+02:00

2023-10-08T18:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

