Parcours Est dans le cadre du Forum International de la Météo et du Climat 7 et 8 octobre Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit

À partir de 7 ans – En continu – Accès libre

À quoi ressemble un monde durable et comment y parvenir ?

Venez jouer au biomim’Quiz

Climat Tic-Tac

ClimarisQ

Regards intimes sur le GIEC (avec Citoyens pour le climat)

Urgence climatique : les enfants, témoins aujourd’hui et acteurs demain

Agissez en réduisant votre bilan carbone

Tout savoir sur la biodiversité en s’amusant

Adoptez une conduite écoresponsable

Roule solidaire avec Diffuz.com

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

