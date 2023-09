Maîtriser les fondamentaux de la création d’entreprise Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Maîtriser les fondamentaux de la création d’entreprise Mercredi 4 octobre, 18h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit

Comprendre et appliquer dans son projet les différentes étapes jusqu’au chiffrage.

Public : Porteurs de projet de création d’entreprise ayant déterminé leur projet.

Prérequis : Avoir un projet de création d’entreprise

Programme :

Succession d’ateliers thématiques. Par exemple :

– Déterminer ses clients

– Déterminer son marché

– Travailler son offre en corrélation avec les clients

– Chiffrer les coûts

– Calculer ses marges…

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs#item-grid-93208 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T18:00:00+02:00 – 2023-10-04T20:00:00+02:00

2023-10-04T18:00:00+02:00 – 2023-10-04T20:00:00+02:00