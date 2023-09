Speed meeting Chercheuses – lycéennes et lycéens Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Speed meeting Chercheuses – lycéennes et lycéens Mercredi 4 octobre, 10h00, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit

Enseignants, venez avec vos classes de lycées rencontrer les 35 gagnantes du Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science et échangez de manière ludique et conviviale sur leurs travaux de recherche et leurs parcours inspirants ! La Cité des métiers sera également présente pour permettre aux lycéens de rencontrer des conseillers d’orientation et de consulter des ressources documentaires.

Le Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO a pour but de promouvoir et de soutenir l’implication de jeunes femmes dans la recherche scientifique.

Pour répondre à cette ambition, la Fondation L’Oréal œuvre depuis 2014 au travers du programme Pour les Filles et la Science afin de susciter des vocations scientifiques chez les jeunes filles et de leur ouvrir le champ des possibles.

Les 30 premières classes inscrites (15 classes par demi-journée) se verront également remettre un billet gratuit pour l’ensemble des expositions en partenariat avec la Fondation L’Oréal.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T10:00:00+02:00 – 2023-10-04T12:30:00+02:00

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T16:30:00+02:00