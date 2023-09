Cap vers les entreprises adaptées Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Cap vers les entreprises adaptées Mercredi 4 octobre, 09h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit

Cette matinée sera consacrée à l’information des employeurs privés et publics, opérateurs du Service Public de l’emploi (Pôle emploi, Cap emploi & Missions Locales) et l’ensemble des structures liées à l’accompagnement et à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Vous souhaitez développer vos connaissances des Entreprises Adaptées ?

Améliorer l’orientation des publics vers ces structures ?

Proposer vos services d’accompagnement ?

Rencontrer de nouveaux fournisseurs ?

Développer vos connaissances sur les derniers modes de sous-traitance ?

Ce temps d’échange est fait pour vous ! Cet évènement se poursuivra l’après-midi par un forum de recrutement durant lequel les demandeurs d’emploi seront invités à rencontrer les recruteurs de 50 entreprises adaptées Franciliennes.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

2023-10-04T09:00:00+02:00 – 2023-10-04T12:30:00+02:00

