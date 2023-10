Passer de l’idée au projet de création d’entreprise dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 3 octobre 2023, Paris.

Passer de l’idée au projet de création d’entreprise dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) Mardi 3 octobre, 18h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit

L’objectif de ce cours est de permettre aux participant.e.s de découvrir les spécificités de l’économie sociale et solidaire et travailler autour d’un projet à impact social : l’environnement de l’économie sociale et solidaire, les différentes structures (associations, coopératives, mutuelles, fondations…), modèles économiques et gouvernance, aspects juridiques, fiscaux et sociaux.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T18:00:00+02:00 – 2023-10-03T20:00:00+02:00

2023-10-03T18:00:00+02:00 – 2023-10-03T20:00:00+02:00