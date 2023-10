Exposition Attraction celeste Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 2 octobre 2023, Paris.

Exposition Attraction celeste 2 octobre 2023 – 7 janvier 2024 Cité des sciences et de l’Industrie accès libre

Les photographies combinent une approche historique et documentaire de l’aventure spatiale avec une vision inspirée du cinéma et de souvenirs d’enfance. Des lieux mythiques de l’exploration spatiale sont mis en lumière : la Cité des étoiles en Russie, le Centre Spatial Guyanais, le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, les sites emblématiques de la NASA, la base de simulation martienne MDRS dans l’Utah, le désert d’Atacama au Chili, la base arctique de l’île de Svalbard, les sociétés spatiales privées comme Virgin Galactic… Le projet comprend également des images d’astronautes dans leur équipements spatial, la salle de contrôle de la mission Apollo 8 , la navette américaine sur la plateforme de lancement lors du dernier décollage en 2011.

Les dernières images ont été réalisées en Islande, dans les années 1960, la NASA y a envoyé les astronautes de la Mission Apollo, pour s’entraîner en vue de leurs missions sur la Lune. Ces images faisaient parties de la Triennale de Milan 2022.

2023-10-02T10:00:00+02:00 – 2023-10-02T19:00:00+02:00

2024-01-07T09:30:00+01:00 – 2024-01-07T19:00:00+01:00

Vincent Fournier photographies

Vincent Fournier / Mars Desert Research Station #4 [MDRS], Mars Society, San Rafael Swell, Utah, U.S.A., 2008.