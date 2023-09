Les rendez-vous de l’urgence environnementale #1 Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 26 septembre 2023, Paris.

Les rendez-vous de l'urgence environnementale #1 26 septembre – 10 octobre Cité des sciences et de l'Industrie

– Biodiversité – notre rapport au vivant, conférence, Mardi 26 septembre à 18h30.

– Voyage dans une forêt ancienne, conférence jeune public, Jeudi 28 septembre à 14h.

– Il était une forêt, projection-débat, Vendredi 29 septembre de 10h à 12h.

– Urgence climatique, la nouvelle exposition permanente

– Ville de demain, exposition temporaire jusqu’au 7 janvier 2024.

– Précieux déchets, exposition temporaire, du 5 décembre 2023 au 1er septembre 2024.

– Forêts françaises, en quête d’avenir, projection-débat, Vendredi 29 septembre de 14h30 à 16h30.

– Forêt primaire : un défi pour l’Europe, journée événement, Samedi 30 septembre de 10h à 19h.

Sciences en Seine, Samedi 30 septembre et dimanche 1 er octobre 2023 entre 10h et 18h

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

