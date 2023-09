L’Argonaute Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 26 septembre 2023, Paris.

L’Argonaute 26 septembre 2023 – 27 octobre 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Accès avec le billet Expositions ou Cité des enfants.

En plein Paris, découvrez en famille les conditions de vie à bord d’un sous-marin.

L’Argonaute est un bâtiment musée qui a accosté dans le Parc de la Villette en 1989. Sa visite audio-guidée vous permet d’appréhender la vie quotidienne d’un équipage de 40 hommes. À l’intérieur, des installations décoratives et des photos de l’époque permettent à chacun de s’imaginer en sous-marinier.

Grâce à cette visite, le monde des sous-mariniers n’aura presque plus de secret pour vous. En particulier, vous apprendrez ce qu’est le régime de la « bannette chaude », la complexité technique d’un tel bâtiment et pourquoi l’Argonaute a pu être un remarquable agent de renseignements et d’opérations spéciales. Dès 2 ans.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T10:00:00+02:00 – 2023-09-26T17:00:00+02:00

2024-10-27T10:00:00+01:00 – 2024-10-27T18:00:00+01:00

Expositions océan