e-LAB, espace vidéo Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 26 septembre 2023, Paris.

e-LAB, espace vidéo 26 septembre 2023 – 3 novembre 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Billet d’accès aux expositions dans la limite des places disponibles

On situe la naissance des premiers jeux sur ordinateur au début des années 1950. Des chercheurs développent alors les premiers programmes informatiques et explorent les possibilités techniques de leur nouveau matériel de travail. Les ancêtres de Space War et de Pong sont nés de cette ébullition et de cette révolution technologique. Au début des années 1970, les conditions techniques et économiques nécessaires à l’apparition des jeux vidéo sont réunies. En 1972, Atari commercialise le premier jeu d’arcade électronique à succès. Depuis, l’univers vidéoludique n’a cessé de croître. Accompagnant l’essor de l’informatique, puis du numérique, il occupe aujourd’hui une place importante dans notre société. Comme toute technologie émergente, il suscite de nombreuses interrogations. La Cité des sciences et de l’industrie vous propose un lieu dédié au jeu vidéo, évolutif, informatif et immersif, pour explorer cette pratique sous toutes ses facettes : l’e-LAB.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

