Ville de Demain Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 20 septembre 2023, Paris.

Ville de Demain 20 septembre 2023 – 7 janvier 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Elle est présentée à proximité de l’avion Solar Impulse, symbole des énergies renouvelables.

En écho à la nouvelle exposition permanente Urgence climatique, cette exposition invite le public à explorer les multiples approches novatrices qui permettent de protéger l’environnement tout en favorisant le développement économique.

Au cours d’un parcours interactif, les visiteurs partent à la découverte de propositions concrètes et efficientes, développées en réponses aux enjeux climatiques dans les domaines que sont l’énergie, la construction, la mobilité, la gestion des déchets, la problématique de l’eau et l’habitat durable. Cette recherche de solutions, portée par Bertrand Piccard, a pour objectif de sensibiliser le public aux possibilités de décarbonation, au-delà de la simple alerte et de la dénonciation des problèmes.

Une exposition qui suscite la réflexion et encourage à explorer tous les possibles, dans une vision positive de l’avenir.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T10:00:00+02:00 – 2023-09-20T18:00:00+02:00

2024-01-07T10:00:00+01:00 – 2024-01-07T19:00:00+01:00

SOLARIMPULSE Ville

© SUNSOAK design / Ney + Partners architects