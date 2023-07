FESTIVAL CITE DES SENS : VUE Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 9 septembre 2023, Paris.

FESTIVAL CITE DES SENS : VUE 9 et 10 septembre Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Destinés à un large public, ces deux jours invitent à prendre conscience de nos sens à travers différentes activités et expériences immersives. Anatomie de l’œil, pathologies, jeux de lumières, œil augmenté, images… autant de sujets à découvrir et expérimenter tout au long de ce week-end sensoriel.

1/ l’œil dans tous ses états : fonctionnement de l’œil, anatomie, perception, pathologies …

2/ jeux de lumière : ombre et lumière, couleurs, visible / invisible, illusions d’optique …

3/ l’œil « amplifié », « augmenté » : comment améliorer la vue (lunettes, lunettes intelligentes), comment voir au-delà des limites (instruments de mesure) …

4/ de l’œil à l’image : photographie, cinéma …

chaque axe vu à travers : sciences, innovations, accessibilité, industrie, technologie, société …

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T19:00:00+02:00