Atelier 4-6 ans à la cité des enfants Cité des Sciences et de l’Industrie Paris, 2 août 2023, Paris.

La cité des sciences et de l’industrie, c’est un véritable paradis pour découvrir, explorer et apprendre. Situé dans le parc de la Villette, ce vaste musée est dédié à la compréhension des sciences. Le principe de la cité des Sciences est d’allier pédagogie, jeux et expérimentation au travers d’espace de découverte et de manipulation pour les enfants.

Cité des Sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0675715204 »}, {« type »: « email », « value »: « maternel@ville-beauchamp.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T09:00:00+02:00 – 2023-08-02T18:00:00+02:00

