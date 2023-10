Téléporte toi dans la Réalité Augmentée ! Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Téléporte toi dans la Réalité Augmentée ! Mercredi 12 juillet, 11h30 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Venez expérimenter les étapes de création de votre propre double virtuel et donnez lui vie dans les espaces du Carrefour numérique. Une expérience amusante et ludique mixant vidéo, danse et technologie.

Avec Maxime Touroute, co-fondateur de Reveality, l’application pour créer en Réalité Augmentée, et Natacha Paquignon, chorégraphe.

A partir de 7 ans avec leurs parents, 10 ans en automonie. Durée : 1H

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« link »: « https://reveality.io/ »}, {« link »: « https://www.natachapaquignon.com/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T11:30:00+02:00 – 2023-07-12T12:30:00+02:00

2023-07-12T11:30:00+02:00 – 2023-07-12T12:30:00+02:00