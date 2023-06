Défis avec Arduino Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Défis avec Arduino Mercredi 12 juillet, 11h00 Cité des sciences et de l’Industrie En accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Nous allons vous guider dans l’exploration de ce monde très riche, où les limites peuvent être sans cesse repoussées par votre curiosité et par votre créativité.

Cet atelier permettra aux participants d’apprendre les concepts fondamentaux des circuits électriques, de la programmation, et de la création des objets électronique, à travers des exemples ludiques et intéressants!

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T11:00:00+02:00 – 2023-07-12T12:30:00+02:00

Les vacances numériques