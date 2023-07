Ça en jette ! Le jeu où on ne jette rien … Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 11 juillet 2023, Paris.

Ça en jette ! Le jeu où on ne jette rien … 11 – 27 juillet Cité des sciences et de l’Industrie Accès libre et gratuit

Autour d’un jeu de plateau mêlant l’Upcycling au monde du livre et à la LSF, venez passer un bon moment en famille. Réussirez vous à rassembler tous les matériaux nécessaires à leur transformation, et à repartir avec votre objet mystère ?

Le jeu est conçu pour que des publics sourds, malentendants et entendants puissent jouer tous ensemble !

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

