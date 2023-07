Vacances numériques – Juillet 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Vacances numériques – Juillet 2023 8 – 29 juillet Cité des sciences et de l’Industrie Pour adultes et enfants, l’âge minimum est indiqué dans le descriptif de chaque atelier.

Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles, sauf si mentionné dans le descriptif. Groupes inscription carrefour-numerique[at]universcience.fr

Au programme :

Match de foot par la pensée

Téléporte toi dans la Réalité Augmentée !

Dans les coulisses d’une médiation scientifique

Metaptics

Création d’une fresque géante

Open Session du nouvel espace de création numérique

Zoom sur… les cultures numériques !

Défis avec Arduino

Peindre en réalité virtuelle

Créez une enseigne lumineuse en équipe

Atelier montage photo : création d’une carte postale

Créez une carte postale sonore

Ma première application mobile web

Design et fabrication collaborative de stickers !

Découverte de la robotique avec Ozobot

S’initier à la Musique Assistée par Ordinateur (MAO)

L’incruste… sur fond vert !

Wikeys : Découvrir Wikipédia par le jeu

Réalité virtuelle : tous et toutes en rythme !

Montage vidéo : cartoon

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T12:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:45:00+02:00

2023-07-29T12:00:00+02:00 – 2023-07-29T18:45:00+02:00

vacances numériques