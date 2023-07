Les métiers qui recrutent : hôtellerie, restauration Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 5 juillet 2023, Paris.

Les métiers qui recrutent : hôtellerie, restauration 5 – 27 juillet Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Cette année encore, le secteur de l’hôtellerie-café-restauration-bar, qui compte plus d’un million de salariés en France, va manquer de bras ! La perspective de la coupe du monde de rugby en 2023 et l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en France en 2024 sont autant d’opportunités d’activités, d’emplois et de formations pour le secteur.

Employé d’étage, Employé polyvalent d’hôtellerie, Cuisinier, Employé polyvalent de restauration, Réceptionniste, Serveur … autant de métiers recherchés en haute période d’activité touristique mais aussi tout au long de l’année !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

2023-07-27T14:00:00+02:00 – 2023-07-27T17:00:00+02:00