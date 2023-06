Les technologies quantiques, une révolution pour les apprentissages tout au long de la vie : comment nous préparer ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 27 juin 2023, Paris.

Les technologies quantiques, une révolution pour les apprentissages tout au long de la vie : comment nous préparer ? Mardi 27 juin, 17h30 Cité des sciences et de l’Industrie Sur inscription

Grâce à la physique quantique, l’IA connaît un développement qui s’accélère considérablement, générant des opportunités mais aussi des craintes : disparition ou transformation de nombreux métiers, perte de pouvoir de l’humain, etc. Ses impacts touchent tous les domaines, l’éducation et la formation n’y font pas exception. Pour essayer de comprendre cette transformation et prévoir ses impacts, le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie (CMAtlv) et la Cité des métiers organisent cette rencontre-débat avec des chercheurs qui travaillent au Canada, pays particulièrement avancé sur ces questions.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/visionner-des-rencontres-metiers-avec-des-professionnels#item-grid-151862 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T17:30:00+02:00 – 2023-06-27T19:00:00+02:00

