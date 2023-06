Focus Jeux vidéo épisode 8 – Fin de saison, fin du monde Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 24 juin 2023, Paris.

Focus Jeux vidéo épisode 8 – Fin de saison, fin du monde Samedi 24 juin, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Voici venir le huitième épisode des Focus jeux vidéo, celui qui clôture la saison. Contrairement à ce qu’annonce le titre, ce n’est pas la fin du monde en soi, mais c’est le bon moment pour parler apocalypse, effondrement civilisationnel, zombies et autres avenirs radieux qui servent de toiles de fond à de nombreux jeux vidéo. Pourquoi ces scénarios crépusculaires nous fascinent tant ? Pourquoi ont-ils autant de succès auprès des joueurs ? En compagnie de nos invités, analysons ensemble ces jeux vidéo qui nous projettent dans des représentations de la fin du monde virtuelles et fantasmatiques.

Invité·e·s :

Bertrand Vidal, sociologue et maître de conférences, université Paul-Valéry – Montpellier 3

Delphea, streameuse

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/e-lab/focus-jeux-video La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:30:00+02:00 – 2023-06-24T16:00:00+02:00

2023-06-24T14:30:00+02:00 – 2023-06-24T16:00:00+02:00

jeu vidéo jeux vidéo

Universcience