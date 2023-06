On the moon again, observation de la Lune Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 23 juin 2023, Paris.

On the moon again, observation de la Lune Vendredi 23 juin, 20h00 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Venez découvrir la Lune sous toutes ses facettes et tester vos connaissances avec les médiateurs scientifiques. Cette soirée vous permettra de vous familiariser avec notre satellite naturel et d’en observer un magnifique croissant. L’occasion également en début de soirée d’observer, non loin d’elle, les planètes Mars et Vénus très proches l’une de l’autre également.

Un joli rapprochement d’objets célestes à ne pas manquer.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:59:00+02:00

2023-06-23T20:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:59:00+02:00