L'orchestre culinaire, ateliers Cuisine du végétal
Samedi 17 juin, 10h30, 16h30
Cité des sciences et de l'Industrie

Réalisation de plusieurs recettes de cuisine sucrées, salées à partir d’un légume qui n’est plus l’accompagnement mais l’élément principal du plat.

Carottes, fans de carottes, épluchures, rien ne se jette, tout se cuisine !

Le chef donnera ses astuces pour sublimer le légume en respectant le produit dans toute son essence.

Samedi: 10h30 – 16h30

Nombre de participants 32 personnes

Niveau1 – Forum

Universcience