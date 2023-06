L’orchestre culinaire, ateliers poissons Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 17 juin 2023, Paris.

L’orchestre culinaire, ateliers poissons Samedi 17 juin, 10h30, 12h00, 13h30, 15h00, 16h30 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Au menu de cet atelier, des recettes simples et variées, faciles à reproduire mais surtout à apprécier en famille.

Tout en respectant la saisonnalité, le chef vous propose de découvrir deux techniques différentes pour cuisiner du poisson issu de la pêche responsable :

– façon maki sushi , à base de riz, de vinaigre, de poisson et d’ingrédients variés

– façon ceviche, ou le poisson sera cuit à l’acidité de l’agrume avec épices et condiments.

