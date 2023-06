Prévention du cannabis en LSF Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 10 juin 2023, Paris.

Prévention du cannabis en LSF Samedi 10 juin, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Accès libre et gratuit.

Nous sommes actuellement face à une nouvelle population de consommateurs de substances illicites : les usagers de cannabis. Le cannabis est une drogue largement répandue dans notre société. Il est important de mieux informer les jeunes, et les adultes qui les entourent, et de constituer un environnement plus protecteur pour les adolescents. Quelle pratique de consommation ? Quels effets ressentis ? Quels problèmes pose cette consommation ? Autant de questions auxquelles l’atelier tentera d’apporter des réponses.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « email », « value »: « bsi.sourd@universcience.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.07.42.81.68 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:30:00+02:00 – 2023-06-10T16:30:00+02:00

