Joueur et maker Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 9 juin 2023, Paris.

Joueur et maker Samedi 10 juin, 00h00 Cité des sciences et de l'Industrie

« Joueur & Maker » est un atelier mensuel de co-création, de réparation et de découverte du jeu.

Tous les deuxièmes samedis de chaque mois, viens inventer, partager tes idées et jouer au Carrefour numérique² !

A partir de 7 ans en famille, et de 13 ans sans accompagnant. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T00:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:59+02:00

