Concert Live de CHILLA Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 9 juin 2023, Paris.

Maréva Ranarivelo, plus connue sous son nom de scène Chilla, est une rappeuse suisse d’origine malgache. Elle a été repérée par le producteur Tefa, à qui on doit le succès de beaucoup d’artistes français légendaires du rap tel que Diam’s, Kery James ou le trio féminin LEJ. La rappeuse de 27 ans a su se faire remarquer par sa singularité, que ce soit à travers sa personnalité ou sa musicalité. Sa particularité dans le milieu du rap se traduit par des textes francs et une image de marque sobre. Elle enchaîne les featurings avec, notamment, Lino en 2016 ou encore Jok’air sur le son Exil, qui a été accueilli avec grand succès par le public. . Chilla est très engagée pour la parité, surtout dans le monde du rap qui ne laisse pas beaucoup de place aux artistes féminines.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/les-eclatantes8 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

2023-06-09T23:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:59:00+02:00

