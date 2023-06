Concert Live de YOA Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 9 juin 2023, Paris.

Concert Live de YOA Vendredi 9 juin, 22h10 Cité des sciences et de l’Industrie 21€ Tarif plein

Trois lettres à retenir : YOA. S’inspirant autant de Billie Eilish que de FKA Twigs, elle passe son temps dans sa chambre pour écrire, composer et enregistrer ses premiers morceaux. Les années passent, elle aiguise sa voix suave et fragile, ses textes gagnent en poésie et les prods deviennent de plus en plus électro. Comme sa musique, Yoa maitrise son image : elle co-réalise ses clips et propose une expérience scénique aussi troublante qu’hypnotique où le jeu et la danse sont omniprésents. Avec plus de 30 dates, elle a ouvert en 2021 pour Feu! Chatterton à l’Olympia ou encore Barbara Pravi au Trianon. En 2022, elle a été sélectionnée aux Inouïs du Printemps de Bourges et sur le Chantier des Francofolies de La Rochelle.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T22:10:00+02:00 – 2023-06-09T23:00:00+02:00

YOA concert

ZOÉ JOUBERT