Concert Live de VICKY R Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 9 juin 2023, Paris.

Concert Live de VICKY R Vendredi 9 juin, 21h00 Cité des sciences et de l’Industrie 21€ tarif plein

Vicky est une artiste rappeuse et beatmakeuse née en 1996 à Libreville au Gabon. Elle arrive en France, à Lille, en 2008 avec sa famille et se passionne pour la musique auprès d’un de ses cousins, lui-même beatmaker, qui l’emmène avec lui en studio. C’est ainsi qu’elle décide d’en faire sa passion et de composer ses premiers morceaux. Elle partage ses compositions sur internet et suscite l’engouement car, à seulement 17 ans, elle montre une vraie envie d’évoluer dans la musique. En 2013, elle rencontre Owoninho, qui décide de la prendre sous son aile. Après plusieurs morceaux et collaborations, elle publie un morceau intitulé « Leggo ». De retour à Libreville pendant les grandes vacances, elle découvre que sa chanson est jouée partout, à la radio et dans les clubs. C’est un véritable tube, au point qu’un pas de danse a été créé spécialement pour sa chanson. Aujourd’hui, Vicky continue à travailler pour faire évoluer sa musique.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/?_ga=2.136878832.1917873396.1685966604-1081637561.1681733491&_gac=1.254808442.1683799062.Cj0KCQjwpPKiBhDvARIsACn-gzDHaDrHDPbicNKJrqnJNGdMPegkJOvmEJ-eV1NDNN8XW90q6iYX8tcaAtDjEALw_wcB »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T21:00:00+02:00 – 2023-06-09T21:40:00+02:00

2023-06-09T21:00:00+02:00 – 2023-06-09T21:40:00+02:00

Éclatantes soirée

CHRIS_SAUNDERS