Discriminations liées aux usages du numérique 9 juin et 1 juillet Cité des sciences et de l’Industrie Dans la limite des places disponibles

Venez participer à une conférence ouverte mêlant expériences vécues et racontées autour des usages ou des non-usages des outils numériques. Vous prendrez conscience des problèmes que peuvent rencontrer n’importe qui face à la surutilisation des outils informatiques dans la vie personnelle, professionnelle et citoyenne.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T17:00:00+02:00 – 2023-06-09T18:30:00+02:00

2023-07-01T11:00:00+02:00 – 2023-07-01T12:30:00+02:00

