« Urgence climatique » : rencontre-visite enseignants Cité des sciences et de l’industrie Paris, 7 juin 2023, Paris.

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition permanente Urgence climatique à la Cité des sciences et de l’industrie, Universcience (Cité des sciences et de l’industrie, Palais de la découverte, Blob) propose à la communauté éducative une «rencontre-visite» exceptionnelle le mercredi 7 juin 2023 après-midi. Plusieurs moments forts ponctueront cette journée : une interview de Jean Jouzel, des témoignages d’experts, d’enseignants et d’élèves et une visite accompagnée de l’exposition.

L’école et le musée se transforment pour aborder la crise climatique. Ainsi, la place des enseignements sur le climat, la biodiversité et le développement durable est plus importante dans les programmes scolaires. De plus, le musée propose des nouvelles formes de communication qui favorisent l’apprentissage du changement climatique sur un mode sensible. Ces évolutions à l’école et au musée contribuent au développement de connaissances, compétences et attitudes qui permettent d’agir en faveur du climat.

La Cité des sciences et de l’industrie déclare avec cette exposition l’Urgence climatique. L’équipe du département éducation et formation d’Universcience est là pour vous accompagner dans la construction de parcours autour de ce thème. Cette journée en est la première étape et a pour but de faire Cité, autrement dit de sortir de l’éco-anxiété pour construire ensemble un monde vivable.

2023-06-07T13:45:00+02:00 – 2023-06-07T17:30:00+02:00

