Les bonimenteurs – la pêche aux histoires Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 3 juin 2023, Paris.

Les bonimenteurs – la pêche aux histoires 3 et 4 juin Cité des sciences et de l'Industrie

Un accident survient et des morceaux de déchets envahissent la rivière: bidons, canettes, plastiques, …Il faut d’abord assainir l’eau pour libérer les canards.

Des histoires originales ! Après la pêche, vient le temps des histoires… Les jeunes spectateurs sont invités à découvrir l’envers du décor: Installés sur des petits bancs, ils assistent à une histoire originale racontée au moyen d’objets de récupération par un bonimenteur, au beau milieu de son salon. À vos cannes… Prêt ? Pêchez !

2023-06-03T12:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

spectacle conte