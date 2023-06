Smile In The Light Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 18 mai 2023, Paris.

Smile In The Light 18 – 20 mai Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Smile In The Light développe des jeux collaboratifs projetés au sol pour initier à l’activité physique et favoriser l’interaction sociale spontanée. Venez vivre une expérience ludique et discuter avec l’équipe de conception. Ce temps d’échange privilégié sera l’occasion pour vous d’en savoir plus sur le dispositif en s’adressant directement à Ophélie Jaret et Florent Jutel, les créateurs du projet.

Au plus près du public, Smile in light souhaite évoluer vers une expérience toujours plus optimale et ces rencontres privilégiées seront l’occasion pour l’équipe de parvenir à leur objectif. Vous pourrez continuer l’expérience Smile In The Light du 23 mai au 11 juin 2023, sur l’exposition Elab Mezzanine M2. Pour l’occasion, Smile in the light sera présenté en autonomie au sein de l’exposition.

Taille minimum requise 1m20. Durée de l’expérience par utilisateur : minimum 1 minute 20 secondes.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

2023-05-18T12:00:00+02:00 – 2023-05-18T18:00:00+02:00

2023-05-20T12:00:00+02:00 – 2023-05-20T18:00:00+02:00

jeu collaboratif