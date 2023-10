Week-end Numérique Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 17 mai 2023, Paris.

Week-end Numérique 18 – 20 mai Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Du 18 au 20 mai 2023

Des ateliers pour s’immerger dans les cultures numériques !

Les ateliers

A noter avant votre visite :

Nos ateliers et démonstrations des vacances s’adressent autant aux adultes qu’aux enfants , l’âge minimum est indiqué dans le descriptif de chaque atelier.

Les ateliers sont gratuits sans inscription dans la limite des places disponibles , sauf si mentionné dans le descriptif.

Ces ateliers sont à destination du public individuel. Si vous êtes un groupe (centre de loisirs, école, etc.), merci de nous écrire : carrefour-numerique[at]universcience.fr

Smile In The Light

Smile In The Light développe des jeux collaboratifs projetés au sol pour initier à l’activité physique et favoriser l’interaction sociale spontanée. Venez vivre une expérience ludique et discuter avec l’équipe de conception. Ce temps d’échange privilégié sera l’occasion pour vous d’en savoir plus sur …

