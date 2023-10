Urgence climatique Cité des sciences et de l’Industrie Paris, 16 mai 2023, Paris.

Urgence climatique 16 mai 2023 – 15 juin 2025 Cité des sciences et de l’Industrie Pour les groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Comment continuer d’habiter la Terre ? Pour y parvenir, nous n’avons pas d’autre choix que de transformer nos manières de vivre et de faire société. Alors, comment pouvons-nous nous y prendre ?

Une exposition en trois séquences de visite :

> Décarbonons : découvrir les enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre

> Anticipons : apprendre et comprendre les causes comme les effets du réchauffement

climatique

> Agissons : se mobiliser individuellement et collectivement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T10:00:00+02:00 – 2023-05-16T18:00:00+02:00

2025-06-15T10:00:00+02:00 – 2025-06-15T19:00:00+02:00

