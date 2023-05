Visite nocturne des expositions Cité des sciences et de l’industrie, 13 mai 2023, Paris.

Visite nocturne des expositions Samedi 13 mai, 18h00 Cité des sciences et de l’industrie Entrée libre

La 19e édition de la manifestation institutionnelle Nuit européenne des musées est programmée le samedi 13 mai 2023. C’est l’occasion pour le public de découvrir, gratuitement, les expositions permanentes et temporaires de la Cité des sciences et de l’industrie (hors Cité des enfants, l’Argonaute et Métamorphoses).

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 01 40 05 80 00 http://www.cite-sciences.fr “Cité” dans la cité, elle regroupe un grand nombre d’activités mêlant le meilleur de la culture scientifique et du loisir culturel : expositions, bibliothèque, conférences et débats, médiation culturelle, traitement de l’actualité, espaces ressources ou de services et une offre exceptionnelle pour les enfants. Depuis sa création, la Cité n’a cessé de faire le lien entre la science et les grands débats de société en mettant en lumière les questions que suscitent progrès technique et innovation : questions environnementales, géo-économiques, éthiques. Pour illustrer ce lien, les équipes de la Cité proposent dans ses différents espaces des ateliers, jeux scientifiques, débats et conférences sur les enjeux contemporains. La localisation de la Cité dans le Nord-est parisien, son intégration dans le pôle culturel et de loisirs du Parc de la Villette créent des conditions favorables à l’accueil de publics diversifiés, souvent peu familiers avec la fréquentation d’institutions culturelles. Dans cet objectif, la Cité a misé sur l’innovation pédagogique afin d’offrir des services sur l’emploi, l’orientation et la formation professionnelle. Enfin la Cité, exemplaire en terme d’accessibilité, est labellisée pour les quatre types de handicap. Métro Ligne 7, station Porte de la Villette. Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette Parc-autos payant, entrée quai de la Charente et boulevard Macdonald Gare des cars en accès payant (dépose gratuite durant 30 minutes) Entrée par le Boulevard Macdonald uniquement. Renseignements et réservations : 01 40 05 70 90 Attention ! En raison des travaux, la sortie côté boulevard Macdonald conduit uniquement à la Porte de Pantin. Pour rejoindre la Porte de la Villette emprunter la sortie Quai de la Charente. Autobus Lignes : 139, 150, 152, PC2 et PC3, station « Porte de la Villette » En raison des travaux : – L’arrêt Porte de la Villette (anciennement situé boulevard Macdonald) est déplacé Avenue de la porte de la Villette – La ligne de bus PC2 est déviée par le boulevard périphérique de la Porte de Pantin vers la Porte de la Villette. – La ligne de bus PC3 est coupée entre la Porte des Lilas et la Porte de la Villette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00