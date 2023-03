Stage de science Biologiste en herbe Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Stage de science Biologiste en herbe Cité des sciences et de l’Industrie, 3 mai 2023, Paris. Stage de science Biologiste en herbe Mercredi 3 mai, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Tarif : 95 euros (par enfant) – Tarif abonnés : 85 euros (par enfant) Un savant t’accueille dans son laboratoire pour percer les secrets de la biologie. Microscopes, bactéries, insectes, graines et bien d’autres matériels scientifiques seront au rendez-vous pour découvrir en s’amusant. Au programme, un voyage extraordinaire dans le monde du minuscule : des micro-organismes aux arthropodes en passant par le monde merveilleux des abysses.

Et les plantes dans tout ça ? Leur présence est-elle nécessaire à la vie ? Pourquoi les espèces ne mangent-elles pas la même nourriture ?

A la fin de ce stage, l’étude du vivant n’aura plus aucun mystère pour toi. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/activites.html?tx_site_offerbooking%5Boffer%5D=175&tx_site_offerbooking%5Bshow%5D=9350589&cHash=9c83d2f9b4667cdad689c9bf0323eaee&_ga=2.265148935.943384405.1672396478-798217323.1672396478 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T10:00:00+02:00 – 2023-05-03T17:30:00+02:00

2023-05-03T10:00:00+02:00 – 2023-05-03T17:30:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 9 Age max 12 Lieu Ville Cité des sciences et de l'Industrie Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage de science Biologiste en herbe Cité des sciences et de l’Industrie 2023-05-03 was last modified: by Stage de science Biologiste en herbe Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 3 mai 2023 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris