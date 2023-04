Atelier cosplay avec Livanart Cité des sciences et de l’Industrie, 29 avril 2023, Paris.

Atelier cosplay avec Livanart Samedi 29 avril, 11h00 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Cet atelier est proposé en lien avec le Focus Jeux Vidéo épisode 6 : de la mode et des travaux, prenant place sur l’e-LAB le 29 avril à 14h30.

Et si vous vous mettiez au cosplay ? Ce loisir consistant à incarner un personnage de fiction nécessite de disposer d’un costume et d’accessoires pour incarner son héros de jeu vidéo, de manga ou d’anime préféré. S’il est possible d’acheter le matériel adéquat, il est beaucoup plus gratifiant de créer soi-même son équipement. En lien avec le cinquième épisode des Focus Jeux vidéo, la streameuse et cosplayeuse professionnelle Livanart vous propose de découvrir ses astuces de spécialiste pour créer son costume lors d’un atelier d’initiation à la confection d’un accessoire de cosplay.

Nombre de places limitées, inscription obligatoire ici : shorturl.at/hHOT8

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T11:00:00+02:00 – 2023-04-29T12:30:00+02:00

