Initiation à la chiptune avec 2080 Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Initiation à la chiptune avec 2080 Cité des sciences et de l’Industrie, 26 avril 2023, Paris. Initiation à la chiptune avec 2080 Mercredi 26 avril, 16h30 Cité des sciences et de l’Industrie . Cet atelier vous est proposé en complément du Focus Jeux Vidéo épisode 5 : symphonie pour processeurs du 26 avril, prenant place sur l’e-LAB.

Issue du jeu vidéo, la chiptune est un genre musical consistant à utiliser des sons issus des ordinateurs ou consoles de jeux pour composer de la musique électronique minimaliste. En lien avec le cinquième épisode des Focus Jeux vidéo, venez découvrir la création de ces mélodies au son électroniquement unique avec 2080, compositeur-interprète de musique électro.

Invité :

2080, compositeur-interprète. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T16:30:00+02:00 – 2023-04-26T18:00:00+02:00

2023-04-26T16:30:00+02:00 – 2023-04-26T18:00:00+02:00 jeu vidéo jeux vidéo Universcience

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 12 Lieu Ville Cité des sciences et de l'Industrie Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Initiation à la chiptune avec 2080 Cité des sciences et de l’Industrie 2023-04-26 was last modified: by Initiation à la chiptune avec 2080 Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 26 avril 2023 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris