Focus Jeux Vidéo épisode 5 Cité des sciences et de l’Industrie, 26 avril 2023, Paris. Focus Jeux Vidéo épisode 5 Mercredi 26 avril, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr Dans ce cinquième épisode des Focus jeux vidéo, nous allons nous intéresser à la musique de jeu vidéo et son influence culturelle. Indispensable pour poser une ambiance dans un jeu, la musique est aujourd’hui un élément interactif de l’expérience vidéoludique qui accompagne l’action. Elle est aussi souvent identifiée par son esthétique parfois singulière, héritée de l’époque où les limitations techniques des machines de jeu ont façonné une musique au son électronique minimaliste. En compagnie de notre invité, abordons les spécificités de la musique de jeu vidéo et son impact culturel.

Invité :

2080, compositeur-interprète. Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

