Science infuse, la parole aux jeunes scientifiques – 2023
24 – 30 avril
Cité des sciences et de l'Industrie
Paris

Faut-il écouter Mozart pour devenir Einstein ?

Comment faisait-on du verre au Moyen-Âge ?

Faut-il méditer pour éviter un bonnet d’âne ?

Peut-on faire du saut à l’élastique à – 196 ° C ?

Survivrez-vous à une tempête polaire en Antarctique ?

Comment les cellules se repèrent-elles dans le temps ?

Comment les cellules se repèrent-elles dans le temps ?

Tous ces sujets et bien d'autres sont à découvrir lors de cette semaine de programmation exceptionnelle.

Cité des sciences et de l'Industrie
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

