Stages de science Initiation à l’astronomie (familles et adultes) Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Stages de science Initiation à l’astronomie (familles et adultes) Cité des sciences et de l’Industrie, 22 avril 2023, Paris. Stages de science Initiation à l’astronomie (familles et adultes) Samedi 22 avril, 09h30 Cité des sciences et de l’Industrie 45 euros par participant (tarif abonné : 35 euros) Voici les objectifs de ce stage d’une demi-journée à destination des familles :

– Se repérer et s’orienter sous le ciel nocturne, pour connaitre les bases de repérage

– Préparer une soirée d’observation, pour anticiper sur une pratique du participant

– Apprendre à utiliser un ou son instrument, pour aborder des questions plus pratiques sur les instruments

– Notions de base en astronomie et objets du système solaire, pour aborder quelques notions théoriques sur les objets ou phénomènes. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T09:30:00+02:00 – 2023-04-22T13:00:00+02:00

2023-04-22T09:30:00+02:00 – 2023-04-22T13:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Cité des sciences et de l'Industrie Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stages de science Initiation à l’astronomie (familles et adultes) Cité des sciences et de l’Industrie 2023-04-22 was last modified: by Stages de science Initiation à l’astronomie (familles et adultes) Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 22 avril 2023 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris