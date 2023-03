Éducation au numérique éthique et responsable Cité des sciences et de l’Industrie, 5 avril 2023, Paris.

Éducation au numérique éthique et responsable 5 et 12 avril Cité des sciences et de l’Industrie Entrée libre, sous inscription, sur place et quelques ateliers en ligne

Cette année, la réflexion portera sur l’éducation au numérique éthique et responsable et comment la mettre en oeuvre. L’évènement aura lieu à la Cité des sciences et de l’industrie les mercredis 5 et 12 avril 2023.

Internet, smartphones, tablettes, ordinateurs, plateformes et applications numériques inondent notre quotidien. Dans le domaine de l’éducation, le numérique ouvre de nouvelles potentialités et de nombreuses possibilités d’apprentissage, d’inclusion et d’information tout en générant une masse considérable de données à caractère personnel issues de ces usages.

La 1ère journée, mercredi 5 avril 2023, propose de dresser un état des lieux sur ces sujets et d’échanger sur les alternatives numériques responsables et éthiques qu’il est possible d’utiliser dans sa pratique professionnelle.

La seconde journée, mercredi 12 avril 2023, a pour objectif de réfléchir ensemble aux solutions à mettre en place pour répondre aux problématiques énoncées ci-dessus.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T09:00:00+02:00 – 2023-04-05T18:00:00+02:00

2023-04-12T09:00:00+02:00 – 2023-04-12T18:00:00+02:00

