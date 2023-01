Foules : des psychologues dans le métro Cité des sciences et de l’Industrie, 4 avril 2023, Paris.

Foules : des psychologues dans le métro Mardi 4 avril, 18h30 Cité des sciences et de l’Industrie

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans le cadre du cycle de conférences « Les foules à la loupe ». handicap moteur mi

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris



Depuis quelques années, la psychologie sociale, les sciences cognitives et plus généralement les sciences comportementales se sont particulièrement intéressées aux ressentis et aux comportements dans les transports publics.

Dans quel état d’esprit sommes-nous quand nous partageons ces situations quotidiennes de mobilité ? Comment réagissons-nous aux incertitudes, aux perturbations, aux événements imprévus qui arrivent sans cesse dans les transports ? Comment les environnements peuvent influencer nos décisions et nos comportements ?

Cette conférence vous propose de découvrir les travaux de chercheurs qui ont exploré nos comportements dans les situations de foules, et leur travail avec des professionnels du transport pour expérimenter de nouvelles façons d’améliorer l’expérience du transport public.

Nicolas Fieulaine, sociologue, maitre de conférences en psychologie sociale, université de Lyon.



