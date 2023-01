Métamorphoses Cité des sciences et de l’Industrie, 4 avril 2023, Paris.

Métamorphoses 4 avril – 26 novembre Cité des sciences et de l’Industrie

De la chenille en papillon, du jeune Narcisse en fleur, d’une graine en plante, du maïs en pop-corn, de l’eau en glace… : les métamorphoses et les transformations sont partout autour de nous. handicap moteur mi

Le monde et le vivant se transforment en permanence : nous y compris !

L’exposition invite les 6-11 ans et leurs accompagnateurs à explorer ces phénomènes fascinants à la fois dans leur dimension scientifique et merveilleuse, sans oublier les transformations personnelles, réelles ou rêvées, et les interrogations qu’elles suscitent.

Les visiteurs découvrent cinq univers singuliers inspirés d’une forêt merveilleuse, d’un théâtre d’ombres, d’une fête foraine… Au programme : observation d’animaux, jeux, multimédias interactifs et immersifs, toute une série d’expériences pour une visite pleine de surprises.



