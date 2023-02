Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

L’entrée est gratuite pour la personne autiste et pour ses accompagnateurs (jusqu’à 4 accompagnateurs exceptionnellement). Réservation : allez sur notre billetterie et entrez le code « TOUSENBLEU23 ».

La Cité des sciences et de l’industrie vous accueille le samedi 1er avril, dans des conditions adaptées pour les personnes autistes avec un programme spécifiques d’animations et de visites. handicap visuel;handicap moteur;handicap intellectuel;handicap psychique;handicap auditif vi;mi;ii;pi;hi Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Gratuité pour la personne autiste et 4 accompagnateurs, en réservant avec le code promo « TOUSENBLEU23 » La Cité des enfants A 9h30 à la Cité des enfants 2-7 ans et 5-12 ans, la jauge sera réduite pour limiter la surcharge sensorielle.

A la Cité des enfants 2-7 ans, l’âge limite est repoussé à 10 ans. Le planétarium : les séances auront un discours de sensibilisation à l’autisme Des animations adaptées (sur réservation) – programme détaillé à venir. Des visites accompagnées sur nos expositions pour les familles tout au long de la journée (sur réservation) – programme détaillé à venir. Des visites de présentation des outils, espaces et expositions pour les relais (professionnels et aidants) : le mercredi 5 avril. Retrouvez-nous grâce à une file d’attente dédiée, un accueil spécifique dans le hall, nous serons habillés en bleu et avec des bracelets bleus.

Nous pouvons vous prêter des casques anti-bruit.

