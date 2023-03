Derrière l’écran Cité des sciences et de l’Industrie, 29 mars 2023, Paris.

Derrière l’écran Mercredi 29 mars, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Dans le cadre du Printemps de l’Esprit Critique, le Carrefour numérique² propose à des classes de lycée, un temps d’apprentissage et d’échanges pour comprendre les enjeux de numérique responsable, avec :

Une projection de deux extraits de films (25 min)

Internet la pollution cachée est un documentaire réalisé par Coline Tison et Laurent Lichtenstein (France, 2014)

Behind The Screen est un documentaire réalisé par Stefan Baumgartner (Autriche, 2012)

Une médiation-quiz

En équipe, appuyez sur le buzzer pour donner la bonne réponse ! Rien de compliqué, les questions sont directement liées au film.

Un débat

C’est le moment d’échanger et de partager nos idées et ressentis.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « email », « value »: « isabelle.chabanon-pouget@universcience.fr »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T16:00:00+02:00

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T16:00:00+02:00