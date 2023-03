Ma vie avec la stomie Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Ma vie avec la stomie Cité des sciences et de l’Industrie, 28 mars 2023, Paris. Ma vie avec la stomie Mardi 28 mars, 16h30 Cité des sciences et de l’Industrie Accès libre et gratuit Dans le cadre de #MarsBleu, mois de sensibilisation au cancer colorectal, l’association Patients en réseau et la Cité de la santé et sa communauté Mon Réseau Cancer Colorectal lance la série de vidéos « Ma vie avec la stomie ». Informer et réduire l’anxiété des personnes concernées par une stomie (déviation de l’uretère ou de l’intestin) Cette intervention représente un élément d’anxiété et de préoccupation important pour les malades et impacte fortement leur quotidien. A travers des témoignages et explications de patients et de professionnels, cette série de vidéos va continuer à mieux informer et soutenir les personnes concernées.

Voir le teaser

Au programme : Table ronde de présentation du projet avec patients experts, chirurgien et stomathérapeute

Présentation des vidéos suivi d’un temps d’échanges avec le public Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T16:30:00+02:00 – 2023-03-28T18:30:00+02:00

2023-03-28T16:30:00+02:00 – 2023-03-28T18:30:00+02:00 stomie santé

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Cité des sciences et de l'Industrie Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ma vie avec la stomie Cité des sciences et de l’Industrie 2023-03-28 was last modified: by Ma vie avec la stomie Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 28 mars 2023 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris