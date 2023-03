Initiation à l’étude de marché Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Initiation à l’étude de marché Cité des sciences et de l’Industrie, 28 mars 2023, Paris. Initiation à l’étude de marché Mardi 28 mars, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit Vous avez clarifié votre projet et vous avez envie de le concrétiser ?

Il est alors temps de réaliser votre étude de marché afin de minimiser vos risques ! Cet atelier vous aidera à mieux comprendre ce qu’est une étude de marché et pourquoi cette étape est si importante.

Vous saurez mieux quelles informations chercher et de quelles manières. Vous pourrez également profiter des ressources (dossiers et logiciels) disponibles à la Cité des métiers afin de commencer vos recherches. Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

